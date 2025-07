Giovane residente in Emilia fermato a Bolzano con 1 kg di droga

Aveva cocaina nascosta nella parte posteriore dell’abitacolo

Bolzano – Un ventenne cittadino albanese residente in Emilia Romagna e incensurato è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile di Bolzano, durante il normale controllo del territorio, transitando in via Innsbruck, hanno notato l’auto dell’uomo, che in quel momento era al telefono, seguendola seguita fino ad arrivare nel parcheggio della funivia del Colle.

Dopo un po’ di attesa, l’uomo è sceso dall’auto per dirigersi alla vicina stazione di servizio, continuando a rimanere al telefono, come avesse un appuntamento con qualcuno. Al suo ritorno nel veicolo, il 20enne è stato fermato e bloccato. Non riuscendo a dare spiegazioni circa la sua presenza a Bolzano, gli agenti della Squadra Mobile lo hanno perquisito, trovando, occultata all’interno di un rivestimento nella parte posteriore dell’abitacolo, un involucro con oltre un chilo di cocaina.