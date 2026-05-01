Giornate di grande lavoro per i sanitari in Trentino Alto Adige

A Ravazzone di Mori un giovane 29enne in sella alla sua moto ha tamponato un’auto. è morto in ospedale.

Trento/Bolzano – Profondo cordoglio a Serravalle e in Vallagarina, dove Giovanni Simonini, 29 anni, era conosciuto. Operaio, appassionato di motociclette, aveva da poco festeggiato il compleanno. Lascia il padre e un fratello. E’ morto all’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, dopo il tragico incidente nel quale è rimasto coinvolto giovedì pomeriggio lungo la statale, poco dopo il ponte di Ravazzone, in direzione Mori. Secondo una prima ricostruzione, erano da poco passate le 17 quando la moto Honda sulla quale viaggiava Simonini ha urtato una Renault Clio. L’impatto è stato particolarmente violento e il motociclista è finito a terra riportando ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi sanitari, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Le manovre di rianimazione sono iniziate già sul luogo dell’incidente, prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale di Rovereto. Le condizioni del ventinovenne sono però apparse subito disperate, il giovane è deceduto in serata.

Altri grave incidente in moto in Trentino anche venerdì mattina, a Lodrone di Storo, in località Dos de la Cros. Verso le 10:45, due motociclisti diciottenni si sono scontrati lungo la strada di montagna che conduce al castello. Ad avere la peggio è stato uno dei due giovani che, a causa di una grave ferita a un piede, è stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i Carabinieri della stazione di Storo per i rilievi e i Vigili del Fuoco Volontari, che hanno messo in sicurezza l’area.

Muore mentre lavora nel vigneto

Il ritrovamento nelle prime ore di giovedì 1° maggio: Helmuth Gasser aveva 50 anni ed era il proprietario del maso Törggele. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato dalla moglie verso le 9.30 di giovedì mattina (1° maggio). L’incidente probabilmente si era verificato nella serata di giovedì. La donna pensava che il marito si fosse attardato con gli amici. Al mattino la tragica scoperta. I carabinieri della Compagnia di Chiusa sono intervenuti sul luogo dell’incidente, in località Coste, per i rilievi. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi, con la Croce Bianca e l’auto medica, oltre ai vigili del fuoco volontari di Chiusa, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.