Incidente in moto per un 17enne lunedì mattina a Imèr

E’ accacduto poco dopo le 11.30 nella galleria ‘Sass Taià’

Imèr (Trento) – Sanitari di zona e vigili del fuoco in azione lunedì mattina verso le 11.30 a Imèr, nella galleria Sass Taià, lungo lo Schenèr, per un incidente in moto. E’ rimasto ferito un giovane di 17 anni. Dopo le prime cure sul posto, da Trento è arrivata anche l’eliambulanza con l’equipe medica. Successivamente il ragazzo è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara con vari traumi, ma non sarebbe in pericolo.

