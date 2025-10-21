Giovane arrestato per spaccio a Predazzo

Fermato dai carabinieri mentre si recava al lavoro: in casa deteneva eroina, cocaina e hashish

Predazzo (Trento) – Dopo una serie di movimenti sospetti registrati nel centro di Predazzo, i Carabinieri hanno arrestato un giovane per spaccio. Il blitz è scattato alle prime luci dell’alba di lunedì, quando i militari del Nucleo Operativo e della Stazione di Predazzo, appostati nelle vie della cittadina, hanno intercettato il giovane mentre si dirigeva al lavoro.

La perquisizione domiciliare, svolta con il supporto delle unità cinofile dei Carabinieri di Laives, ha confermato i sospetti. All’interno dell’appartamento del giovane, infatti, sono stati rinvenuti circa 20 grammi di eroina, nove palline di cocaina già confezionate per la vendita, 10 grammi di hashish e circa 400 euro in contante, occultati dietro un armadio, probabile provento dell’attività illecita.

