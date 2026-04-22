Giovane arrestato dai Carabinieri a Cles con 80 grammi di cocaina

Stava confezionando lo stupefacente a bordo di un’auto parcheggiata

Tuenno (Trento) – I Carabinieri di Cles hanno arrestato un giovane cittadino straniero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata a Ville d’Anaunia, nella frazione di Tuenno, durante un controllo in un parcheggio pubblico. L’uomo, a bordo di un’auto a noleggio, è stato sorpreso mentre confezionava sette dosi di cocaina. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire ulteriori 73 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e 575 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Complessivamente sono stati sequestrati 81 grammi di cocaina. Il giovane automobilista, risultato positivo al test salivare per l’assunzione di droghe, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici in ospedale. I militari hanno pertanto proceduto al ritiro della patente. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Trento a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo.