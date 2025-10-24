Altoatesino muore in un incidente sull’A12 in Tirolo

Con la sua auto ha tamponato un camion e successivamente ha urtato un altro camion, riportando gravi ferite. Il 22enne altoatesino è deceduto poco dopo all’ospedale di Kufstein. Il passeggero, un 21enne, è riuscito a liberarsi da solo dal veicolo

Bolzano – Sull’autostrada della Inntal (A12), nel Tirolo austriaco, ha perso la vita un 22enne italiano in un incidente, nei pressi di Kufstein. Il giovane, alla guida della sua auto, è andato a collidere contro un tir che stava effettuando un sorpasso.

Il 22enne è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco volontari con l’aiuto delle pinze idrauliche. Nonostante le immediate manovre di rianimazione da parte del medico d’urgenza, è deceduto all’ospedale di Kufstein. Il passeggero, un italiano di 21 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Schwaz.