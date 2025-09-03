Ingresso gratuito al MUSE e alle sedi territoriali nella Giornata dell’Autonomia

In occasione della Giornata dell’Autonomia, venerdì 5 settembre, il MUSE – Museo delle Scienze di Trento e tutte le sue sedi territoriali aprono le porte gratuitamente al pubblico. Consigliata la prenotazione online

Trento – Il MUSE partecipa a questa ricorrenza offrendo a tutte e tutti la possibilità di esplorare le proprie sale espositive, approfondire temi legati alla scienza, alla natura e all’innovazione, e riscoprire il legame profondo tra ricerca scientifica e comunità locale. Consigliata la prenotazione online su muse.it.

Oltre al MUSE di Trento (aperto dalle 10 alle 18), saranno aperte a ingresso gratuito anche le sedi territoriali: Museo delle Palafitte del Lago di Ledro (con orario continuato 9-17), Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo (10-13 e 16-19) e Giardino Botanico Alpino alle Viote del Monte Bondone (9-17).