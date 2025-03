Sanità, Gimbe: “E’ quasi emergenza medici di famiglia” in molte regioni, la situazione a NordEst

Ecco la situazione secondo l’analisi di Gimbe

NordEst – E’ “quasi emergenza” medici di famiglia in tutta Italia, secondo l’analisi della Fondazione Gimbe, sia in Trentino sia in Alto Adige, dove ne mancano almeno 142 considerando una “media ottimale” di 1.200 pazienti ma anche nel vicino Veneto e non solo. Per il Trentino, il numero massimo di 1.500 assistiti viene superato dal 65,1% dei medici in provincia di Bolzano e dal 56,1% in quella di Trento a fronte di una media nazionale del 51,7%. “Soffrono” di più le regioni grandi (in Lombardia il dato raggiunge il 74%), mentre quelle più piccole si attestano in genere su valori molto più bassi: 29,3% in Basilicata).

Le regioni a Statuto Speciale

Nelle altre realtà a statuto speciale i dati sono contrastanti: in Friuli Venezia Giulia la soglia viene superata dal 52,4% dei medici, in valle d’Aosta dal 61,1%, in Sardegna dal 60,6% e in Sicilia appena dal 25,25%. In Alto Adige il numero medio di assistiti per medico di base al 1/o gennaio 2024 era pari a 1.548, in Trentino 1.405: la media nazionale è di 1.374. Lo scorso anno i partecipanti al concorso nazionale per il Corso di formazione specifica in medicina generale in provincia di Bolzano sono stati inferiori ai posti disponibili: -17 candidati (-57%) rispetto alle borse finanziate (media Italia -15%). In provincia di Trento il dato non è molto diverso: -16 candidati (-40%) rispetto alle borse finanziate. Tra il 2019 e il 2023 il numero dei medici di famiglia è sceso del 3,3% in Trentino, mentre è cresciuto dell’1% in Alto Adige: in Italia c’è stata una contrazione media del 12,7%.

La situazione in Veneto

Il massimale di 1.500 assistiti viene superato dal 68,7% del totale dei medici di famiglia del Veneto, a fronte di una media nazionale pari al 51,7%. E’ il dato principale che emerge dall’analisi della Fondazione Gimbe sui Medici di Medicina Generale, in particolare sulle dinamiche e criticità nelle norme che regolano l’inserimento dei medici di famiglia nel sistema sanitario nazionale e sull’entità della carenza di queste figure professionali nella regione. Altro dato interessante riguarda, in base alla ricerca, il numero medio di assistiti per i medici di base all’1 gennaio 2024 nell’intera regione pari a 1.546. Guardando ad un arco temporale più ampio, tra il 2019 e il 2023 i medici di base in Veneto si sono ridotti del 12,3%, a fronte di media nazionale di riduzione pari all’12,7%. Nel 2024 i partecipanti al concorso nazionale per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale sono stati inferiori ai posti disponibili: -102 candidati (-41%) rispetto alle borse finanziate (media Italia -15%).