Monitoraggio, riforma dell’assistenza territoriale a rilento

Trento/Bolzano – Procede a rilento anche in Trentino Alto Adige, come nel resto del Paese, la riforma dell’assistenza territoriale. Lo rileva il monitoraggio dell’Osservatorio Gimbe sul Servizio sanitario nazionale in merito sull’attuazione della Missione Salute del Pnrr. Se Bolzano dichiara 7 servizi su 8 attivi per l’assistenza domiciliare integrata in tutti i distretti della provincia (dati Agenas al 20 dicembre 2024) e Trento addirittura 8 su 8, le cose vanno meno bene per ciò che riguarda l’attivazione e l’operatività delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità.

Sia in Alto Adige che in Trentino sono stati programmati tre Ospedali di Comunità e 10 Case della Comunità, ma, secondo gli ultimi dati disponibili, nessuno con servizi dichiarati attivi. Per quanto riguarda il Fascicolo sanitario elettronico, in entrambe le province è disponibile il 75% del totale delle 16 tipologie di documenti previste dal DM 7 settembre 2023 (dati Ministero della Salute e DTD al 30 novembre 2024), ma, mentre in Alto Adige solo il 29% dei cittadini ha espresso il consenso alla consultazione dei propri documenti nell’Fse, in Trentino questo dato arriva all’87%, contro una media italiana del 42%.