Ghiacciai resistenti, proiezione a Villa Welsperg il 4 settembre alle ore 17

Rivive a Villa Welsperg (Primiero), giovedì 4 settembre alle ore 17, l’atmosfera del Trento Film Festival

Il ghiacciaio della Fradusta sulle Pale di San Martino

Primiero (Trento) – Un momento unico per approfondire la tematica, con i cortometraggi dell’edizione 2025 del Trento Film Festival (The Ice Builders e Il Canto del Ghiaccio – capitolo 1: l’estate del Làres). Saranno presenti gli esperti Giovanni Baccolo, ricercatore dell’Università Roma Tre e membro del Comitato Glaciologico Italiano, Andrea Securo, dottorando Università Ca’ Foscari di Venezia e Gino Taufer, operatore glaciologico SAT e Responsabile Ufficio Tecnico del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino.

L’iniziativa rientra nella serie di appuntamenti Ghiacciai Lontani, Ghiacciai Vicini ed è promossa dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia Autonoma di Trento all’interno della rassegna ‘Tracce di ghiaccio. Raccontare i ghiacciai delle aree protette trentine’.