In Trentino, le risorse 2026 destinate dalla Giunta provinciale

Si sperimenta un nuovo modello per accorpare le gare di bitumatura e velocizzare i lavori

Trento – La Giunta ha destinato le risorse 2026 per la manutenzione e messa in sicurezza della rete viabile di competenza provinciale. La somma complessiva per l’anno in corso ammonta a circa 27,3 milioni di euro, di cui 24,3 milioni relativi a nuovi fondi. Risorse che per il 90% sono destinate alle opere di asfaltatura, da assegnare mediante tre grossi progetti di accordi quadro volti a semplificare l’aggiudicazione e velocizzare i lavori. “Con questo provvedimento – spiega il presidente Fugatti – garantiamo la continuità delle opere del Servizio Gestione strade che mantiene in sicurezza e in efficienza i 2.500 chilometri di strade del Trentino statali e provinciali. Con i finanziamenti programmati potremo inoltre consolidare l’utilizzo dello strumento degli accordi quadro per eseguire le gare di asfaltatura che interesseranno le principali strade di tutto il Trentino. Una volta avviata la nuova modalità si potranno ridurre i tempi amministrativi e gli adempimenti, sia per la pubblica amministrazione e le imprese, così da ottenere interventi più tempestivi a beneficio della collettività”. L’accordo quadro consente infatti di avere contemporaneamente più aggiudicatari a cui assegnare i diversi lavori in programma.

Nel dettaglio attraverso l’aggiornamento del Documento di programmazione degli interventi (DOPI) del Dipartimento Infrastrutture e trasporti per la parte relativa al Servizio Gestione strade, approvato con delibera dall’esecutivo, sono destinati 16.761.800,00 euro per gli accordi quadro sulle asfaltature, che si sommano ai 1.607.394,00 euro che riguardano anche la sistemazione dei cordoli, le murature e le barriere. Questo nell’ambito degli interventi già programmati e integrati con risorse aggiuntive.

Vengono poi programmati nuovi interventi, a cui vengono assegnati 4.867.646,00 euro per le bitumature sulla rete viabile provinciale, 500.000 euro per il rifacimento giunti e pavimentazione del ponte sul torrente Maso lungo la SS47 della Valsugana e 610.000,00 euro per la manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione nelle gallerie di Martignano e Ponte Alto 2, sempre sulla SS47.