Gaza, anche Primiero si mobilita per la Pace: lunedì 22 settembre alle 9.30 Parco Clarofonte

“La scuola sciopera in sostegno al popolo palestinese e alla Global Flottilla”

Primiero (Trento) – Nella giornata di sciopero nazionale, anche Primiero si mobilita. In queste ore con un passa parola sui social, è stata lanciata l’iniziativa locale per Gaza.

“Lunedì 22 settembre alle 9:30 – ricorda Primiero per la pace su facebook – partenza dal parco di Clarofonte, la scuola sciopera in sostegno al popolo palestinese e alla Global Flottilla”.

