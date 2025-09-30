Gare con le auto da Lavis alla valle di Cembra, 4 denunciati

Quattro giovani sono stati individuati dai carabinieri per le corse in auto. I carabinieri della Stazione di Baselga di Pinè, hanno denunciato due ventenni italiani residenti in Trentino per lesione personale in concorso ai danni di un coetaneo

Trento – I carabinieri hanno denunciato a piede libero quattro giovani per gareggiamento in velocità con veicoli a motore. A due di loro è stata contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è partito una sera di fine agosto quando alla Centrale operativa del Comando provinciale di Trento sono state segnalate alcune autovetture sportive che a forte velocità si dirigevano da Lavis verso la Val di Fiemme, mettendo in serio pericolo gli utenti della strada. Una pattuglia della Stazione di Molina di Fiemme ha quindi predisposto un posto di controllo sulla SS612 per intercettare i mezzi segnalati.

Di lì a poco sono sopraggiunte a forte velocità due auto sportive a breve distanza tra loro. I conducenti, accortisi della presenza dei carabinieri, invece di fermarsi, hanno ignorato l’alt e sono fuggiti a forte velocità facendo perdere le loro tracce. Le successive indagini hanno permesso di identificare quattro veicoli coinvolti e, sulla scorta di tali evidenze, i carabinieri della Stazione di Molina, grazie a una attenta opera di analisi dei dati e dei video girati dalle telecamere, hanno ricostruito sia l’itinerario sia la velocità delle auto. L’azione dei carabinieri – sottolinea una nota dell’Arma – si inquadra nella costante opera di contrasto alle condotte di guida pericolosa che, soprattutto sulla SS612, hanno causato incidenti anche mortali.

A Pinè picchiano un ragazzo e filmano, denunciati

I carabinieri della Stazione di Baselga di Pinè, in Trentino, hanno denunciato due ventenni italiani residenti in Trentino per lesione personale in concorso ai danni di un coetaneo. Uno dei due deve rispondere anche di guida in stato d’ebbrezza. Gli accertamenti dei militari – comunica l’Arma in una nota – risalgono a qualche settimana fa e traggono origine dalla richiesta d’intervento al 112, giunta poco dopo le 2 di notte dalla zona del lido di Balsega di Pinè. L’aggredito, che si trovava in riva al lago per trascorrere la serata con un gruppo di amici, ha riferito che la propria comitiva era stata avvicinata da due ragazzi sconosciuti, visibilmente alterati dall’alcol, i quali, dopo aver effettuato a bordo di un’autovettura testacoda e manovre pericolose nell’adiacente zona pedonale, si erano accaniti contro un ragazzo che li aveva redarguiti, sferrandogli calci e pugni e filmando la scena con un cellulare, per poi fuggire a bordo dello stesso veicolo. Nel giro di pochi minuti, sul luogo dell’aggressione, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Baselga di Pinè, i quali, dopo aver richiesto l’intervento di un’ambulanza per soccorrere il ragazzo ferito, hanno raccolto tutte le informazioni utili per identificare e rintracciare gli aggressori in fuga, comunicandole immediatamente alla Centrale Operativa della Compagnia di Borgo Valsugana per le ricerche. Poco dopo, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, era riuscita a fermare l’auto degli aggressori: quello alla guida aveva un tasso alcolemico di circa 1,4 grammi per litro e gli è stata quindi ritirata la patente. Al termine degli accertamenti, acquisita la querela del giovane ferito, nel frattempo dimesso dall’ospedale con lesioni non gravi, i carabinieri hanno denunciato i due.