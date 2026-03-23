Tre chili di marijuana a casa di un italiano incensurato: denunciato

L’uomo individuato dai carabinieri disponeva di un impianto per la coltivazione

Trento – Con l’aiuto dell’unità cinofila della polizia locale del capoluogo, i carabinieri di Trento hanno individuato e sequestrato a Gardolo tre piante di marijuana e più 3 chilogrammi di marijuana denunciando a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un cittadino italiano incensurato. I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, dove è stato scoperto un impianto per la coltivazione di marijuana, comprensivo di attrezzature dedicate. La sostanza stupefacente era suddivisa in sacchetti e pronta per la successiva distribuzione. Il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

In breve

Trento, i carabinieri hanno arrestato due uomini (entrambi con precedenti) ritenuti responsabili – in concorso – dei reati di lesioni personali e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due indagati hanno eseguito lavori di muratura per conto della vittima e, non avendo ricevuto – a loro dire – il compenso stabilito, avrebbero deciso di farsi giustizia da soli. Dopo aver attirato l’uomo vicino al parcheggio Zuffo di Trento, lo avrebbero costretto con la forza a salire a bordo di un furgone, minacciandolo e colpendolo con pugni al volto.

Comano Terme, guidava con una patente scaduta da 18 anni. Un uomo di 40 anni trentino è stato fermato dalla polizia locale delle Giudicarie mentre si trovava al volante della sua auto a Comano Terme. Dopo le verifiche del caso, l’uomo è stato multato e la licenza di guida gli è stata revocata in via definitiva.

Merano, i carabinieri hanno arrestato un 29enne che deve scontare una condanna a un anno e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. L’uomo è accusato di aver maltrattato per diversi anni l’ex-convivente che già nel 2020 aveva segnalato i primi episodi.