Gardena si candida per i mondiali di maratona mountain bike 2030

Iniziativa di Hero Südtirol Dolomites

Photocredit ©wisthaler

Bolzano – La Hero Südtirol Dolomites annuncia la propria candidatura a ospitare i Campionati del Mondo Uci Marathon nel 2030. “Un passo che appare naturale per una manifestazione che, anno dopo anno, ha saputo conquistare un ruolo di primo piano nel panorama internazionale della mountain bike”, affermano i promotori. La forza della Hero Südtirol Dolomites risiede “nella solidità di una struttura che lavora tutto l’anno e che, con il supporto delle amministrazioni locali, delle organizzazioni turistiche e della Provincia di Bolzano, ha costruito un modello organizzativo riconosciuto a livello internazionale”.

“A questo si aggiunga il prezioso sostegno di partner affidabili e la capacità di rinnovarsi costantemente con iniziative collaterali, che fanno della Hero non solo una gara, ma un vero e proprio festival sportivo e culturale. Un evento che ogni anno porta più di 3.000 atleti provenienti da oltre 40 nazioni a sfidarsi nella gara marathon più dura al mondo”, così una nota dell’organizzazione.

“Sarebbe fantastico riportare nel 2030 il Campionato del Mondo Uci Marathon nelle Dolomiti in occasione del 20/o anniversario della Hero Südtirol Dolomites, creando un’occasione speciale per organizzare l’evento. Il primo mondiale Uci organizzato nel 2015 ha portato un forte sviluppo del movimento della mountainbike nelle Dolomiti e per il turismo estivo – commenta Gerhard Vanzi, – e desidero ringraziare la comunità della Val Gardena, ovvero le organizzazioni turistiche e le amministrazioni comunali e la Provincia di Bolzano per il sostegno riconoscendone il valore e l’opportunità”.