Gara di velocità per le vie di Merano, denunciati due giovani

Ad uno dei due sequestrato un lampeggiante

Merano – I carabinieri di Merano hanno denunciato due giovani altoatesini per reati legati ad una gara di velocità svolta in città nella notte tra il 21 e il 22 febbraio. I due giovani sono stati sorpresi, anche grazie a diverse segnalazioni, da una pattuglia del radiomobile mentre gareggiavano alla guida delle loro autovetture in via IV Novembre. Nel corso degli accertamenti, inoltre, è emerso che uno dei due aveva in suo possesso un lampeggiante molto simile a quello utilizzato dalle forze di polizia. Il dispositivo è stato sequestrato ed il giovane denunciato anche per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti.