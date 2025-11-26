“Dopo la nostra richiesta di incontro – informa sui social l’Amministrazione comunale di Arsiè – siamo stati accolti in Prefettura per un tavolo di confronto su Gallerie San Vito e Brenta. Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni. Anas ha affermato che a differenza di quanto già comunicato la fine dei lavori più importanti (prevista per il 28 novembre 2025) slitterà al 15 dicembre 2025. Vi sarà poi una pausa fino al 12 gennaio. Il 30 gennaio 2026 – conclude il Comune – dovrebbe essere la data ultima per chiudere il cantiere”.