Il Comune di Arsiè ha segnalato la preoccupazione del territorio e delle valli vicine in Prefettura
Tutti gli aggiornamenti rispetto alle chiusure delle gallerie di Arsiè fra Bellunese, Vicentino e Trentino
NordEst – Le notizie che arrivano in queste ore dal Bellunese non sono buone rispetto alla viabilità, proprio quando la stagione invernale sta per iniziare. Purtroppo – come in molti si aspettavano – è stata prorogata la chiusura del tunnel di Arsiè (solo in salita) in direzione Feltre/Primiero fino al prossimo 15 dicembre 2025. La conferma arriva direttamente dal Comune di Arsiè (belluno), competente per territorio, che sui social anticipa anche le prossime limitazioni al traffico fino alla fine del mese di gennaio 2026. L’auspicio è che quanto prima, Anas precisi nel dettaglio le modifiche alla viabilità fino al termine del cantiere.
La preoccupazione di Arsiè
“Dopo la nostra richiesta di incontro – informa sui social l’Amministrazione comunale di Arsiè – siamo stati accolti in Prefettura per un tavolo di confronto su Gallerie San Vito e Brenta. Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni. Anas ha affermato che a differenza di quanto già comunicato la fine dei lavori più importanti (prevista per il 28 novembre 2025) slitterà al 15 dicembre 2025. Vi sarà poi una pausa fino al 12 gennaio. Il 30 gennaio 2026 – conclude il Comune – dovrebbe essere la data ultima per chiudere il cantiere”.