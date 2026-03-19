Pala rossa, salvo imprevisti scavo quasi ultimato

Veneto Strade segnala nuove modifiche alla viabilità nei prossimi giorni per consentire lo scavo in zona. Da domenica sera 22 marzo verrà completamente chiusa per cinque giorni la strada provinciale 19 da Ponte Oltra a Oltra, altre limitazioni locali. Una decisione presa per accelerare i lavori

NordEst – Veneto Strade informa che per consentire lavori di costruzione della galleria Pala rossa e l’adeguamento del piano viabile sulla S.R. 50 “del Grappa e Passo Rolle”, sono state disposte le seguenti modifiche temporanee alla circolazione. L’invito è a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea presente sul posto.

Periodo: dalle ore 20:00 del 22/03/2026 alle ore 20:00 del 27/03/2026

S.R. 50 “del Grappa e Passo Rolle” (Schener, Ponte Oltra)

km 53+350 -> 54+950 : senso unico alternato regolato da semaforo e divieto di sorpasso

S.P. 19 “Lamon” (innesto con S.R. 50, loc. Oltra) km 8+283 -> 8+100 :

chiusura totale al traffico in entrambi i sensi di marcia Ponte Oltra – Oltra

Il punto sullo scavo

L’azienda Geovertical, impresa esecutrice coordinata dal Consorzio Cec tramite Veneto Strade, avanza nello scavo a ciclo continuo — con esplosivo di giorno e martellone di notte — a un ritmo di circa 25 metri settimanali. Mancano ancora circa 200 metri al completamento dei circa 850 totali della galleria. Nell’ultimo tratto, la vicinanza alle abitazioni della borgata Gorna (frazione di Lamon) limita l’uso notturno degli esplosivi. Nelle scorse settimane non erano mancate le proteste dei residenti. In questo tratto inoltre, il materiale risulta più friabile e meno compatto, richiedendo maggiore cautela metro per metro.

È quasi pronta anche la bretella provvisoria per deviare la Sr 50 in prossimità dello sbocco nord sul rio Molina, necessaria per preparare l’ingresso del tunnel dal versante Primiero. Sul fronte dei rivestimenti, sono già iniziati i getti in cemento armato dall’imbocco sud, e a breve prenderanno il via l’impermeabilizzazione e le calotte della galleria naturale. Nei mesi scorsi, le volate erano state sospese per un periodo, a causa di un distacco di placche rocciose in calotta. C’è grande attesa per la fine dei lavori lungo lo Schenèr, sia per la comunità di Primiero che per tutto il Feltrino. L’opera infatti, è attesa da molti anni.

L’ordinanza con le modifiche alla viabilità