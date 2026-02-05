Intervento notturno tra il 5 e il 6 febbraio per manutenzione impianto illuminazione

La circolazione sarà regolata con senso unico alternato

NordEst – Anas informa che nella notte tra il 5 e il 6 febbraio è programmato un intervento di manutenzione dell’impianto di illuminazione all’interno della galleria Brenta, lungo la strada statale 50 bis Var, nel tratto compreso tra il km 0,000 e il km 0,600, in area Val Brenta, nel territorio comunale di Enego (VI).

L’intervento è previsto nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6. Per consentire l’esecuzione delle attività in condizioni di sicurezza, la circolazione sarà regolata con senso unico alternato, per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni. Anas raccomanda agli utenti della strada di prestare attenzione alla segnaletica in loco e di pianificare gli spostamenti tenendo conto delle temporanee modifiche alla viabilità.