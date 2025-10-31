Da lunedì 3 a giovedì 6 novembre chiusa la rampa che, dalla SS 50 all’uscita della galleria San Vito, si immette sulla SS 47

Anas informa che la chiusura si rende necessaria per consentire la posa delle nuove barriere bordo laterale lungo la statale 47, tra il km 57,300 e il km 73,000, in condizioni di piena sicurezza per il personale operativo e per gli utenti in transito. Nelle gallerie, sono in corso fino a fine novembre, lavori sulla corsia in direzione Feltre, con deviazione via Primolano

(ph Google maps)

NordEst – Da lunedì 3 a giovedì 6 novembre 2025, sarà chiusa al traffico la rampa che, dalla SS 50 bis var “del Grappa e del Passo Rolle”, in corrispondenza del km 0,700 all’uscita della galleria San Vito, si immette sulla SS 47 “Valsugana” al km 70,000, in provincia di Vicenza. La chiusura si rende necessaria per consentire la posa delle nuove barriere bordo laterale lungo la statale 47, tra il km 57,300 e il km 73,000, in condizioni di piena sicurezza per il personale operativo e per gli utenti in transito.

Durante il periodo dei lavori, i veicoli provenienti dalla SS 50 bis var e diretti verso Trento saranno deviati sulla SS 47 in direzione Bassano del Grappa, con successiva uscita a Cismon del Grappa e rientro sulla stessa statale in direzione Trento, conclude Anas nella nota inviata alle redazioni locali e ai soggetti interessati.