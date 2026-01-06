Gabbia con cuccioli di cane abbandonata lungo la SS12 in Trentino

Interviene il Nucleo operativo guardie eco zoofile dopo una segnalazione

Trento – Intervento del Nucleo operativo guardie eco zoofile martedì mattina a Rovereto, dopo una segnalazione anonima che evidenziava la presenza di cinque cuccioli di cani, abbandonati lungo la strada statale del Brennero SS12. Le guardie hanno trovando la gabbia con 5 cuccioli di cane simil-pastore Lagorai-Belga.

I cani sono stati portati al canile municipale di Rovereto, che ha avviato le procedure di accoglienza. I cuccioli, seppure infreddoliti, parevano in buono stato di salute. Il Nucleo operativo ha segnalato il caso all’Azienda sanitaria veterinaria, che predisporrà le opportune cure per gli animali messi in sicurezza.

