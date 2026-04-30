Furti in Val di Non, Val di Sole e Rendena, carabinieri in azione

Arrestato un giardiniere e denunciata una dipendente stagionale di un albergo

Trento – Un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di essere l’autore di una serie di furti in abitazione messi a segno recentemente nelle zone della Val di Non e della Val di Sole. L’uomo, un giardiniere, è stato rintracciato e bloccato a Vetto, nel reggiano, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal GIP di Trento. Le indagini, condotte dai militari di Cles, hanno permesso di ricostruire il “modus operandi” del soggetto: una volta svaligiate le case, l’uomo si recava immediatamente presso diversi esercizi “Compro Oro” della provincia per monetizzare rapidamente la refurtiva. Gran parte dei monili e dei preziosi sottratti è stata recuperata e già riconsegnata ai legittimi proprietari, si legge nella nota dei Carabinieri. L’indagato si trova ora ai domiciliari presso la propria residenza a Cles.

Aveva accumulato oltre 1.250 oggetti rubati per un valore superiore ai 7.000 euro: una dipendente stagionale di un albergo in Val Rendena è stata denunciata dai Carabinieri per furto aggravato continuato. L’indagine è scattata a marzo, dopo la segnalazione del titolare della struttura insospettito dai continui ammanchi nel centro benessere. Analizzando le telecamere e monitorando gli spostamenti della donna, i militari della Stazione Carabinieri di Madonna di Campiglio sono risaliti alla sua abitazione. Durante la perquisizione, delegata dalla Procura di Trento, è stato rinvenuto un vero e proprio magazzino di refurtiva: prodotti di marca per l’igiene, capi d’abbigliamento, generi alimentari e souvenir. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe sottratto la merce quotidianamente, tra novembre 2025 e marzo 2026, colpendo non solo l’hotel in cui lavorava ma anche diversi negozi della zona. La merce è stata sequestrata per la restituzione ai legittimi proprietari.

In breve

Bresimo, ancora un infortunio sul lavoro in Trentino e ancora una volta si tratta del ribaltamento di un trattore. È accaduto poco prima delle 10 di giovedì 30 aprile in località Baselga a Bresimo (Val di Non) lungo una stradina interpoderale. Il mezzo agricolo si è ribaltato e il conducente, un uomo di 52 anni dipendente di una ditta che si occupa di spurgo delle acque, è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’elicottero sanitario e il ferito è stato portato al Santa Chiara di Trento. Non sarebbe in pericolo.