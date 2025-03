Furti in serie a scuola ad Arco: Carabinieri fermano 5 minorenni

Posted on

Per le festività natalizie oltre il 70% dei tracciati in Trentino è stato preparato in maniera ottimale Trento – In vista delle imminenti festività natalizie in Trentino, grazie agli impianti di innevamento programmato e al lavoro incessante di oltre 1500 addetti delle Società impiantistiche, sono state preparate in modo perfetto più della metà delle piste […]