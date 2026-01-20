Due interventi nel pomeriggio di martedì in Trentino

Ala/Nago (Trento) – Grave incendio nel pomeriggio di martedì in centro storico ad Ala. In fiamme un’abitazione in via Roma poco dopo le 16.30. I vigili del fuoco hanno messo in salvo il proprietario, preso in carico dai sanitari della Stella d’oro. Sul posto i vigili del fuoco di Ala, Avio, Mori e i permanenti di Trento. Nonostante il tempestivo intervento, lo stabile risulta molto danneggiato. Ingenti i danni.

L’emergenza a Nago

Forte esplosione in un appartamento di una palazzina Itea a Nago, in via Bertoldi sempre martedì. Un uomo avebbe lasciato per errore una pentola sul fuoco, causando una deflagrazione. Notevoli i danni: lo scoppio ha fatto cedere la porta finestra e reso l’appartamento inagibile. L’uomo, è stato portato in ospedale per accertamenti.