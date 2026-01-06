In azione i vigili del fuoco di Trento, Levico e Borgo Valsugana

L’emergenza è scattata nella tarda serata di lunedì

In aggiornamento

Trento – Furioso incendio lunedì sera verso le 21 in via Panarotta a Levico Terme in Trentino. Le fiamme hanno interessato il tetto di una casa di tre piani. In azione i vigili del fuoco di Trento, Levico e Borgo Valsugana. Le operazioni sono durate a lungo, con verifiche approfondite sulla struttura dell’edificio colpito. I volontari hanno effettuato controlli sul tetto e sulle parti interessate dalle fiamme per escludere il rischio di nuovi focolai. Non ci sono feriti, ma i residenti sono stati evacuati in via precauzionale.