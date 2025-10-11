Ore di grande apprensione a Borgo per l’incendio scoppiato in zona industriale

Le fiamme sono divampate venerdì alle 21, all’interno della Caron Francesco. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per evitare il propagarsi delle fiamme. Danni ingenti, ma nessun ferito. Sul posto anche la sindaca di Borgo, Martina Ferrai

Le foto dell’incendio a borgo (fb)

Borgo Valsugana (Trento) – Le fiamme hanno completamente distrutto il capannone dell’azienda Caron Francesco, ferramenta che si occupava anche di giardinaggio e di piccole macchine agricole. Oltre 50 i vigili del fuoco intervenuti tra volontari di Borgo, Pergine, Roncegno e Castelnuovo, affiancati dai permanenti di Trento. L’allarme è stato lanciato alle 21.15 da alcuni passanti che hanno visto le fiamme uscire dal tetto. A quel punto però l’incendio aveva già interessato tutto il capannone.

L’intervento dei pompieri ha limitato il rogo alla singola azienda e non ha toccato le attività vicine. Una volta spente le fiamme i vigili del fuoco hanno dovuto smassare, rimuovere gli oggetti carbonizzati per evitare la possibilità di lasciare focolai nascosti. Il lavoro è proseguito per diverse ore. Non risultano feriti o intossicati.

La vicinanza alla famiglia Caron

“Tutta la mia vicinanza – scrive la consigliera provinciale stefania segnana sui social – alla famiglia CARON Cav. Francesco – Macchine Agricole e Ferramenta, per quanto accaduto, per i danni, per lo spavento e per la paura. Un grande GRAZIE ai corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di Borgo Valsugana e a tutti gli altri corpi VVF intervenuti, anche al Corpo dei Vigili del Fuoco permanenti di Trento, alternandosi tutta la notte, e anche oggi, per domare le fiamme ed evitare il peggio. GRAZIE”

In breve

Camion si ribalta sabato mattina in A22, traffico in tilt. L’incidente sulla carreggiata sud all’altezza di Nomi. il mezzo pesante trasportava materiale che si è riversato anche sull’altra corsia. L’incidente ha causato pesanti ripercussioni al traffico: il tir stava trasportando un carico di uva che si è riversata anche sulle corsie in direzione nord. In direzione sud è stato chiuso lo svincolo di Trento sud, molti chilometri di coda, chiuso anche in entarta il casello di Rovereto nord in direzione nord.