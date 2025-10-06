“Fuori tutto” ad un euro alla Biblioteca comunale di Trento
I libri disponibili possono essere acquistati nella sede di via Roma dalle 10 alle 19
Trento – Ultimi due giorni per acquistare i libri dismessi dalla Biblioteca comunale. Martedì 7 e mercoledì 8 ottobre 2025, nella sede di via Roma dalle 10 alle 19, i testi ancora disponibili saranno acquistabili al prezzo di un euro, fino ad esaurimento delle scorte.
La vendita è il frutto del lavoro dei bibliotecari, che operano sugli scaffali delle proprie biblioteche una continua attività di monitoraggio, per selezionare le pubblicazioni destinate a essere rimosse dalla collezione, in quanto superate nei contenuti, non più richieste dal pubblico o deteriorate.