Moena/Bellamonte (Trento) – Sarà il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Leitner Spa, Misconel srl, S.i.f. Impianti funiviari – Lusia Spa e Funivia Moena Spa a realizzare e gestire l’impianto funiviario che collegherà l’abitato di Moena con la ski area Lusia-Bellamonte. L’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera ammonta a 15,7 milioni di euro (IVA esclusa), mentre il valore stimato della concessione, della durata di 25 anni, è pari a circa 42,8 milioni di euro, corrispondenti al fatturato complessivo atteso nel periodo di gestione.

Presso la sede dell’Agenzia provincia per gli appalti e i contratti – Apac, è stato sottoscritto il contratto di concessione per la progettazione esecutiva, costruzione e gestione dell’infrastruttura, passaggio decisivo verso la realizzazione di un’opera strategica per la mobilità e lo sviluppo turistico della Val di Fassa.

L’assessore provinciale al turismo esprime soddisfazione per la stipula del contratto, sottolineando come il passaggio odierno rappresenti un momento fondamentale per dare concretezza a un collegamento atteso da tempo, in grado di favorire l’intermodalità e una mobilità alternativa all’auto. Secondo l’assessore, l’opera assume inoltre un rilievo significativo in termini di sostenibilità, qualità della vita e competitività della destinazione turistica, con benefici per residenti, lavoratori e visitatori.

Il progetto prevede la realizzazione di una moderna telecabina con cabine da dieci posti, che partirà dal piazzale Navalge, nel centro di Moena, e raggiungerà la località Valbona, in prossimità dell’attuale stazione intermedia della cabinovia Ronchi–Valbona–Le Cune, garantendo un collegamento diretto e funzionale con il comprensorio sciistico.