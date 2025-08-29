Fulmine sul palazzo in Trentino, incendio nel sottotetto e fuga di gas. Danni per il maltempo da Vicenza a Pordenone

L’intervento notturno a Riva del Garda (Trento)

Riva del Garda (Trento) – Un fulmine ha colpito nella notte tra giovedì e venerdì, una palazzina di quattro piani a Riva del Garda provocando un incendio nel sottotetto e nel vano scale. È accaduto poco prima della mezzanotte in via Pola. Subito sono state evacuate nove famiglie, per un totale di circa venti persone, che hanno dovuto lasciare in tutta fretta le loro abitazioni nonostante i violenti temporali in corso. Una prima squadra dei vigili del fuoco è riuscita a spegnere le fiamme mentre le altre squadre a supporto hanno intercettato una fuga di gas causata sempre dal fulmine che ha danneggiato le tubazioni.

Sono intervenuti 30 vigili di Riva del Garda e Arco con tre autopompe, una piattaforma e un’autoscala. Sul posto anche anche la Polizia locale, la Polizia di Stato e il sindaco di Riva del Garda. Alcune famiglie hanno poi fatto rientro in casa nonostante i disagi. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato intorno alle 2.30 della notte.

Altri interventi in Trentino

Chiusa nella serata del 28 agosto anche la statale del Brennero a nord di Besenello a causa di uno smottamento. Dopo il sopralluogo del servizio geologico provinciale la strada è stata riaperta nella mattinata del 29 agosto. Recuperata, infine, un’auto bloccata dall’acqua in un sottopasso a Villa Agnedo. Allerta gialla per precipitazioni fino alla mezzanotte di venerdì.

La situazione a NordEst

Nel Vicentino e nel Padovano si sono registrate precipitazioni eccezionali. A Verona il traffico è andato in tilt e all’aeroporto Catullo alcuni voli sono stati dirottati su altri scali. In Valpolicella si sono verificati numerosi allagamenti, con decine di interventi per infiltrazioni e garage invasi dall’acqua. Molti anche gli alberi pericolanti rimossi dai pompieri. Nel Vicentino, strade allagate, caduta di alberi e frane hanno causato ulteriori disagi. A Monteviale tre abitazioni sono state sgomberate a causa di una frana. Tra il pomeriggio e la serata di venerdì sono attese nuove precipitazioni, soprattutto nelle zone montane e pedemontane. Massima attenzione nel Bellunese, lungo la statale Alemagna: la strada, già chiusa giovedì sera all’altezza di San Vito di Cadore per una colata di fango e detriti, è stata riaperta in mattinata dopo le operazioni di pulizia e ripristino. Tuttavia, la nuova ondata di maltempo in arrivo mantiene alta l’allerta.

Molte le emergenze anche in Friuli Venezia Giulia. Un 27enne sfiorato da un fulmine a Flambro, allagamenti a San Dorligo della Valle (TGR). Particolarmente colpita la zona al confine con la Slovenia, caduti 200 mm di pioggia, chiusa una strada per smottamento