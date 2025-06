Ragionare su bonus figli ma non metterlo in discussione, ha confermato il presidente trentino

Dopo la decisione arrivata in questi giorni da Roma: “Chi oggi ci dice cosa fare diceva no alle materne a luglio”. La Giunta provinciale riunita nel Comune di Borgo Chiese

Trento – “È facile votare sul terzo mandato per chi ne ha dieci o venti davanti”. Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti nella conferenza stampa post Giunta provinciale, commentando la bocciatura, in commissione Affari costituzionali, in Senato, dell’emendamento della Lega per estendere da due a tre il limite massimo di mandati per i presidenti di Regione. Fugatti ha specificato che la procedura “non l’abbiamo seguita, perché è una questione parlamentare, quindi non di nostra competenza. Non avevamo nessuna indicazione. Dopodiché abbiamo una nostra legge, che purtroppo è stata impugnata dal governo”.

Ragionare su bonus figli ma non in discussione

Dopo le polemiche di questi giorni, il governatore trentino Fugatti ha confermato: “Sul bonus per il terzo figlio si può ragionare. Però mettere in discussione la misura è un’altra cosa”. Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento a margine della conferenza stampa post Giunta provinciale, che si è svolta a Borgo Chiese, aggiungendo che, quando il ddl sull’assestamento di bilancio arriverà “in Consiglio provinciale, ben venga se ci saranno migliorie da apportare a questo intervento”.

Il presidente della Provincia di Trento ha parlato di “benaltrismo” rivolgendosi a chi, come l’assessora Gerosa, seduta a pochi metri da lui, ha criticato la misura. “Si dice che c’è il primo figlio, il secondo figlio e la conciliazione… Tutto vero, ma c’è già un incentivo per il primo e il secondo figlio. Il tema del terzo figlio si va a sommare a questi interventi”, ha affermato, ricordando anche l’equiparazione dell’indennità di maternità e del congedo parentale nel pubblico e nel privato. Un altro tema citato da Fugatti è quello dell’undicesimo mese della scuola dell’infanzia.

“Abbiamo visto l’adesione al mese di luglio nelle materne che c’è stata quest’anno, che è cresciuta ancora”, ha detto. “Quelli che oggi ci dicono che cosa fare sono gli stessi che dicevano ‘no’ al mese di luglio nelle materne. Dopodiché si può fare diversamente e di più, però crediamo che questa misura sia un incentivo alla natalità. E poi credo ci siano delle scelte personali e delle motivazioni di tipo culturale che vanno rispettate dietro alla decisione di non fare figli”, ha concluso Fugatti.

Le decisioni della Giunta



