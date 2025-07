Fugatti e Kompastcher incontrano Salvini per A22 e Brennero

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha incontrato al Mit i Presidenti della Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher. È stata l’occasione per fare il punto della situazione su una serie di dossier a partire da quello della A22. Il Ministro e i Presidenti hanno convenuto di attendere l’esito della sentenza della corte di giustizia europea, con la consapevolezza che qualsiasi percorso futuro conterrà i criteri e gli obblighi del bando esistente

Il ministro e i presidenti – prosegue la nota – hanno convenuto di attendere l’esito della sentenza della Corte di giustizia europea, con la consapevolezza che qualsiasi percorso futuro conterrà i criteri e gli obblighi del bando esistente. Tra le altre questioni, si sono confrontati sulla regolamentazione del traffico dei mezzi pesanti al Brennero (ci sono alcune ipotesi come lo studio tecnico per la gestione dei flussi di traffico, la digitalizzazione o un ‘pedaggiamento’ variabile). A questo proposito, è stata discussa anche l’ipotesi dell’esenzione – sia dal blocco che dal pedaggio – per i mezzi pesanti a zero emissione.

È stato anche posto il tema dei maggiori controlli su velocità e rumori sui passi per il Sudtirolo come richiesto da alcuni sindaci di Comuni in provincia di Bolzano. Salvini ha espresso soddisfazione per il rispetto dei tempi per i lavori in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina e ha annunciato la presenza a Bolzano il prossimo 18 settembre per la cerimonia di abbattimento del diaframma nel cunicolo esplorativo della Galleria di base del Brennero.

Le priorità in Trentino Alto Adige

La galleria di base del Brennero, il potenziamento delle opere ferroviarie di accesso al Brennero, della linea Bolzano-Merano, il potenziamento dell’autostrada A22, il collegamento ferroviario Riva-asse del Brennero, l’adeguamento del collegamento stradale Passo San Giovanni-Cretaccio, la realizzazione della Ciclovia del Garda e il miglioramento della tangenziale del Brennero, sono le 8 priorità “urgenti per il Trentino Alto Adige” individuate nella terza edizione del Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali curato da Uniontrasporti insieme alle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano.

“E’ rivolto ai decisori – sottolinea il Segretario generale della Camera di Commercio di Trento Alberto Olivo – e sono le priorità di tutti gli stakeholders, sono le priorità del mondo economico”. “Gli indici di performance infrastrutturale territoriale – spiega Antonello Fontanili, direttore di Uniontrasporti, presentando i dati raccolti in tre anni di lavoro – vedono Trento sotto la media nazionale (89,8 punti contro 100), posizionando il suo territorio al 13esimo posto rispetto alle altre 19 regioni italiane e quello di Bolzano all’ottavo posto (102,9 punti)”.

I macro obiettivi regionali sono “migliorare la connettività con le altre regioni, migliorare l’accessibilità al Trentino Alto Adige, sviluppare una mobilità e un turismo sostenibili e supportare l’economia locale. Tra i nodi ancora da sciogliere “la questione dei valichi alpini – sottolinea il Libro Bianco – che non è una questione bilaterale ma una questione comunitaria” con un impatto, guardando solo “alle limitazioni imposte unilateralmente dal governo del Tirolo, di 370 milioni di euro all’anno, complessivamente negli ultimi 5 anni di oltre 1,8 miliardi”.

In breve

