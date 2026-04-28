Dal 20 giugno collegamento diretto Milano-Fortezza con Frecciarossa

Un primo passo concreto verso il futuro collegamento diretto Frecciarossa tra Milano e Monaco. Alfreider: “Per Alto Adige vantaggi già tangibili”

Bolzano – Dal prossimo sabato 20 giugno 2026 il Frecciarossa collegherà direttamente Milano Centrale con Fortezza. Il nuovo servizio sarà attivo inizialmente ogni sabato e rappresenta un primo passo operativo in vista dei futuri collegamenti internazionali Italia-Germania di Trenitalia attraverso il valico del Brennero. Il collegamento in direzione Alto Adige sarà effettuato con il Frecciarossa 8701, in partenza da Milano Centrale alle ore 8.15 e in arrivo a Fortezza alle ore 11.52. Nel senso opposto, il Frecciarossa 8703 partirà da Fortezza alle ore 17.04 con arrivo a Milano Centrale alle ore 20.45.

Entrambi i treni effettueranno fermate intermedie a Brescia, Peschiera del Garda, Verona Porta Nuova, Rovereto, Trento, Ora, Bolzano e Bressanone. “Con l’orario ferroviario estivo 2026 si mettono i primi binari concreti per il futuro collegamento diretto Frecciarossa tra Milano e Monaco”, sottolinea l’assessore alla Mobilità Daniel Alfreider. “Da sabato 20 giugno, il collegamento Frecciarossa Milano-Bolzano-Milano sarà prolungato tutti i sabati fino a Fortezza, con fermata anche a Bressanone. È una tappa importante verso un collegamento diretto fino a Monaco. Già questo passaggio porta un vantaggio concreto per l’Alto Adige: presto chi parte da Fortezza e Bressanone potrà raggiungere Milano direttamente, in modo comodo, rapido e più sostenibile”. I nuovi collegamenti Frecciarossa sono già acquistabili sul sito di Trenitalia.