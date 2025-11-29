Dopo le accese polemiche di questi giorni, il Congresso elegge l’assessora provinciale alla

Lo sfidante Christian Zanetti è risultato sconfitto fermandosi a 145 voti corrispondenti al 32%

Francesca Gerosa, guiderà Fratelli d’Italia del Trentino

Trento – Il congresso provinciale trentino di Fratelli d’Italia si è concluso con l’affermazione di Francesca Gerosa con il 68% delle preferenze, esattamente 314. Lo sfidante Christian Zanetti è risultato sconfitto fermandosi a 145 voti corrispondenti al 32%. Risulta eletto il seguente coordinamento: Ilaria Goio, Giuseppe Urbani, Giuseppe Lanotte, Marco Zenatti, Giampaolo Ferrari, Paola Depretto, Federico Rosina, Mirella Guarnieri, Francesca Gabos (sin qui la squadra di Francesca Gerosa), Tundra Friol, Mara Febbraio e Antonio Manara (sostenitori di Christian Zanetti, pure eletto di diritto come candidato presidente sconfitto e Alessia Ambrosi).

A maggioranza gli iscritti hanno scelto lei come presidente, investendola del compito di condurre FDI verso gli obiettivi del futuro. Focus sulle elezioni politiche del 2027 e sulle provinciali che – salvo anticipi – arriveranno l’anno seguente. Come farlo? Prima di tutto continuando a dare risposte ai cittadini, spiega Gerosa: “Un partito che sa fare rete tra territori e istituzioni, questa è la propria forza il suo valore aggiunto. abbiamo davanti tante sfide, dobbiamo dare risposte ai cittadini su tutti i territori”.