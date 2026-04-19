Veneto avvia percorso di condivisione con le Regioni confinanti per tutela aree di confine

Il provvedimento prevede una pausa nei procedimenti autorizzativi per le strutture progettate entro i 10 chilometri dal confine regionale, in attesa della firma di intese formali con le Regioni vicine. L’obiettivo è armonizzare le regole e verificare i reali fabbisogni territoriali

NordEst – Un’azione coordinata per garantire che la gestione del territorio non si fermi ai confini amministrativi, ma diventi un terreno di collaborazione istituzionale a beneficio delle comunità e del paesaggio. La Giunta Regionale del Veneto ha approvato un disegno di legge che introduce criteri e modalità condivisi nell’individuazione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti situati nelle fasce di confine.

Il provvedimento prevede una pausa nei procedimenti autorizzativi per le strutture progettate entro i 10 chilometri dal confine regionale, in attesa della firma di intese formali con le Regioni vicine. L’obiettivo è armonizzare le regole e verificare i reali fabbisogni territoriali, in linea con il percorso di cooperazione già intrapreso con la Regione Lombardia.

“La cura del nostro territorio – sottolinea l’Assessore all’Ambiente, Elisa Venturini – richiede una visione d’insieme che superi i confini geografici. Con questo provvedimento vogliamo promuovere un dialogo costruttivo con le Regioni limitrofe, assicurando che ogni scelta riguardante gli impianti di smaltimento sia il risultato di un’intesa condivisa e di una pianificazione trasparente. Grazie a questo allineamento normativo, apriamo la strada a protocolli d’intesa che garantiranno regole comuni e una maggiore tutela per quelle aree, come ad esempio il confine lombardo-veneto, dove la presenza di impianti richiede un’attenzione particolare e una gestione sempre più attenta e partecipata”.

L’iniziativa legislativa risponde alla volontà di creare una “cornice di sicurezza” normativa che permetta di definire, d’intesa con le altre Regioni (ai sensi dell’art. 117 della Costituzione), i criteri di localizzazione e i fabbisogni effettivi. Questo approccio previene sovrapposizioni e garantisce un equilibrio ambientale sostenibile nel tempo. Il disegno di legge verrà ora trasmesso al Consiglio Regionale per l’iter di approvazione definitiva, confermando l’impegno del Veneto verso una politica ambientale di ampio respiro e basata sulla leale collaborazione tra enti.