Quali azioni intende adottare la giunta per tutelare gli alpeggi e mantenere la qualifica di “Territorio Indenne”

La consigliera provinciale del Partito Democratico, Francesca Parolari, ha depositato un’interrogazione in merito ai recenti focolai di rinotracheite infettiva dei bovini (IBR) riscontrati nei comuni di Ala e Avio. Nei giorni scorsi sulla questione era intervenuta anche la Federazione chiedendo interventi urgenti

Trento – Nonostante il Piano di controllo obbligatorio avviato nel 1997, la consigliera Francesca Parolari, evidenzia come le recenti direttive provinciali sembrino aver allentato le misure di monitoraggio sulla promiscuità dei pascoli al confine con il Veneto. In Lessinia, bovini provenienti da allevamenti fuori provincia (gestiti da proprietari di Bosco Chiesanuova e Sant’Anna d’Alfaedo) pascolano a stretto contatto con quelli trentini. Inoltre, la sorveglianza è resa ancora più difficile dalla presenza del lupo, che spinge gli animali a spostamenti rapidi e imprevedibili, aumentando le occasioni di contagio tra mandrie diverse.

La situazione è particolarmente delicata poiché la Provincia ha recentemente inviato al Ministero della Salute la richiesta per il riconoscimento di “zona indenne da IBR/IPV”. Per ottenere tale qualifica dalla Commissione Europea, la prevalenza dei casi non deve superare lo 0,2% per gli allevamenti e lo 0,1% per i singoli capi. I nuovi focolai rischiano di far saltare questi parametri. Ecco perché la consigliera Parolari chiede alla giunta di fare chiarezza in merito al numero di aziende e capi infettati e da abbattere, sui dati trasmessi a Bruxelles e, soprattutto su quali azioni urgenti si intendano adottare per evitare contatti tra bovini indenni e capi provenienti da fuori provincia durante la prossima stagione di alpeggio. È necessario sostenere gli allevatori colpiti nella sostituzione dei capi malati, ma è altrettanto urgente ripristinare barriere e controlli rigorosi per evitare che il lavoro di trent’anni venga vanificato.