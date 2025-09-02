Flc Cgil Trentino, anticipare la ‘chiamata unica’ per i docenti

Il costo della misura sarebbe di 2 milioni e mezzo di euro circa

Trento – In Trentino circa un quarto dei docenti è precario. Un problema al quale, secondo la Flc Cgil, non si intravede una soluzione.”E’ eressante vedere come il numero delle cattedre vacanti sia aumentato su posti disponibili a tempo indeterminato”, ha affermato in conferenza stampa, nella sede del sindacato di via dei Muredei, il segretario della Flc Cgil del Trentino Raffaele Meo. “Una componente fisiologica di precariato nella scuola ci sarà sempre. Ci sono cattedre vincolate a persone in aspettativa e a congedi di varia natura. Però è sul resto che bisogna incidere, sulle cattedre che sarebbero disponibili”.

La Cgil chiede di anticipare il sistema di “chiamata unica” – che si è aperto oggi alle 12, e che chiuderà alle 12 di giovedì 4 settembre – all’ultima decade di agosto, in modo tale che i docenti precari comincino il servizio con il primo di settembre e non con l’inizio della scuola, e in modo tale che non si creino buchi retributivi e contributivi. Anticipare il sistema di “chiamata unica”, secondo le stime della Cgil, avrebbe un costo compreso tra i due e i due milioni e mezzo.

Quest’anno, secondo i dati diffusi qualche giorno fa, la Provincia di Trento è impegnata a cercare 1.800 supplenti. Di fronte alla carenza di persone nelle graduatorie, la Cgil sottolinea la necessità di nuovi concorsi. “Nella primavera del 2024 avevamo proposto di prevedere dei concorsi ordinari, come stava avvenendo a livello nazionale”, ha spiegato Meo. “La risposta fu negativa e quello secondo noi fu uno spartiacque. Da lì la richiesta di un piano assunzioni a tre anni, che si è tradotto in un piano di concorsi straordinari riservato agli abilitati, ma dopo il primo round di concorsi 2025 capiamo che il volume di assunzioni non è sufficiente. Dal dipartimento e dalla sovrintendenza giungono rassicurazioni che tutti i posti saranno coperti come ogni anno. Certo, ma a che punto e come?”.