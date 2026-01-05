Come era già accaduto nei giorni scorsi anche nel Bellunese e in altre zone: invito alla prudenza

Visto il ripetersi dei tentativi di truffa, l’assessorato provinciale alla Salute assieme all’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (il nuovo nome assunto dall’Apss dal primo gennaio) ha rinnovato l’invito ai cittadini a fare attenzione ai finti Sms inviati sul cellulare e attribuiti al sistema di prenotazioni per i servizi sanitari in Trentino

Trento – Diverse persone hanno segnalato di aver ricevuto sul proprio telefono messaggi da “Cup info” il cui testo sollecita a “contattare con urgenza i nostri uffici Cup per importanti informazioni che la riguardano”. I numeri di telefono del mittente degli Sms variano di volta in volta, così come varia il numero da contattare che però inizia sempre con 89. In un comunicato sia Asuit sia il servizio di prenotazioni Cup Trentino si dichiarano “totalmente estranei all’invio di questi messaggi” e invitano cittadini “a non chiamare il numero indicato e a segnalare casi di questo tipo alle forze dell’ordine”.