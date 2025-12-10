Si moltiplicano messaggi Cup trappola. Anche le Iene nel Vanoi per indagare sui call center “svuota risparmi”

Da Belluno a Trento ma non solo, sono svariate in questi giorni le segnalazioni di truffe telefoniche sui Cup sanitari: in linea pochi secondi, sufficienti per prosciugare il credito telefonico. Un messaggio chiede di contattare il numero del Centro unico “primario”. In Trentino, intanto, sono arrivate anche le Iene per indagare su un caso legato ai call center svuota risparmi

NordEst – “Si prega di ricontattare con urgenza i nostri uffici Cup Centro Unico Primario al numero 893 42 … per importanti comunicazioni che la riguardano”. È con questo messaggio che, da alcune settimane, molti cittadini bellunesi ma anche trentini, continuano ad essere truffati. Digitano il numero indicato – forse perchè in attesa di una vista o di una possibile prestazione – avviano una telefonata, parte una “musica” d’attesa e in quel lasso di tempo in cui aspettano in linea, il credito telefonico viene completamente svuotato.

Il numero indicato nel messaggio, che inizia con la serie 893.. o 899… o similari e prosegue con altre 3 cifre che cambiano di volta in volta, altro non è infatti che un numero a pagamento a tariffa speciale. Contattandolo, l’utente subisce un addebito immediato di diversi euro al minuto e rischia di vedersi ripulito il credito anche restando in linea solo pochi secondi. I truffatori informatici, in altre parole, sfruttano la somiglianza del loro testo con quelli ufficiali di Cup e Ulss per trarre in inganno i cittadini.

Segnalati casi di truffa in Trentino e nel Bellunese

Negli ultimi giorni diversi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto sul cellulare SMS da «C.U.P. info» – informava Apss del Trentino – che invitano a «contattare con urgenza i nostri uffici C.U.P. per importanti informazioni che la riguardano». I numeri di telefono del mittente degli sms variano di volta in volta, così come varia il numero da contattare che però inizia sempre con 89. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari e il servizio di prenotazioni Cup Trentino sono totalmente estranei all’invio di questi messaggi. Si invita i cittadini a non chiamare il numero indicato e a segnalare casi di questo tipo alle forze dell’ordine.

E’ in circolazione un SMS che invita a richiamare un numero telefonico per presunte informazioni riguardanti il CUP (Centro Unico di Prenotazione). Non è l’Ulss Dolomiti ad inviare questo messaggio: gli SMS inviati dall’Ulss 1 hanno come mittente InfoAULSS1 e non un numero di telefono. Non richiamate il numero indicato e Non fornite dati personali: si tratta di un tentativo di truffa. In caso di dubbi o se pensate di essere stati vittima di una truffa telefonica o informatica, contattate la Polizia Postale.

Finti call center, le Iene indagano in Trentino

C’era grande attesa in Trentino, per il nuovo servizio della trasmissione Mediaset, dopo le segnalazioni di alcuni residenti del Primiero Vanoi, che avevano riconosciuto un volto noto, tra le “consulenti” riprese nei giorni scorsi in un call center di Cipro. L’inviato della nota trasmissione, Luigi Pelazza, è tornato a Napoli per indagare sulla società che avrebbe affidato a due centri il compito di individuare le vittime da truffare con finti investimenti finanziari. Una truffa da milioni di euro, ancora in corso e con molti risvolti ancora da chiarire. La Iena, ha cercato quindi la “consulente” trentina, già incontrata in passato: sarebbe rientrata in zona, da Cipro. Pelazza ha parlato con il padre per rintracciarla. Di seguito vi proponiamo il servizio andato in onda su Italia Uno.