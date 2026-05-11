Regione stanzia 2,6 milioni di euro a Pedavena per rigenerazione centro e attrattività turistica

Assessore Bond: “Saranno avviate opere attese e strategiche per la comunità”

Pedavena (Belluno) – “Con questo finanziamento il Fondo Comuni Confinanti conferma l’attenzione per i territori montani e le comunità che investono in sviluppo sostenibile, qualità urbana e turismo. Pedavena rappresenta una realtà strategica per il Bellunese e questo progetto mette insieme riqualificazione energetica, rigenerazione del centro e valorizzazione del patrimonio territoriale. Sono interventi che migliorano la qualità della vita dei residenti e rafforzano al tempo stesso l’attrattività del territorio per visitatori e imprese”. L’assessore regionale alla montagna Dario Bond, presidente del Fondo Comuni Confinanti, annuncia la firma della convenzione tra il Fondo e il Comune di Pedavena per l’avvio del progetto strategico “Miglioramento dell’attrattività turistica del territorio comunale di Pedavena”, finanziato con 2,6 milioni di euro.

Il progetto. Punta a rafforzare in modo strutturale la qualità urbana, ambientale e turistica del territorio comunale attraverso una serie coordinata di interventi destinati a migliorare i servizi pubblici, la vivibilità del centro abitato e la fruizione delle aree di interesse naturalistico e turistico. Gli obiettivi individuati dalla convenzione riguardano infatti il miglioramento del comfort e dell’efficienza energetica degli edifici pubblici, in particolare municipio e biblioteca, la rigenerazione del centro di Pedavena e il potenziamento complessivo dell’attrattività turistica del territorio. L’intesa prevede opere che mirano non soltanto alla riqualificazione infrastrutturale, ma anche alla valorizzazione dell’identità locale e alla creazione di nuove opportunità di sviluppo per la comunità. Gli interventi interesseranno infatti la sistemazione della viabilità e degli spazi pubblici con la realizzazione di punti di sosta e aree più accessibili e accoglienti, oltre alla riqualificazione di Malga Campet, considerata strategica per il turismo montano e per la promozione del patrimonio paesaggistico ed escursionistico dell’area.

Efficientamento energetico. Gli interventi previsti sono finalizzati a ridurre i consumi e migliorare la sostenibilità delle strutture pubbliche, contribuendo così a rendere più moderno ed efficiente il patrimonio comunale. “Si tratta di un investimento importante per il futuro della comunità di Pedavena – conclude Bond -. Con questi due milioni e 600.000 euro il Comune potrà dare avvio a opere attese e strategiche, capaci di rendere Pedavena ancora più accogliente, vivibile e attrattiva. La riqualificazione degli spazi pubblici, della viabilità e di Malga Campet rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo turistico e territoriale”.