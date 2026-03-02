Cocaina e hashish rinvenuti dai cani Lora e Mina

La Guardia di finanza di Bolzano ha sequestrato oltre un chilo e trecento grammi di sostanze stupefacenti nel corso di due distinte operazioni condotte nelle aree verdi della città

Bolzano – L’intervento è scattato a seguito delle numerose segnalazioni dei residenti, che avevano riferito movimenti sospetti lungo i Prati del Talvera e dei Giardini del Lungo Isarco, zone abitualmente frequentate da famiglie e bambini. Nel primo intervento, l’unità cinofila Lora ha permesso di rinvenire 45 grammi di cocaina e 40 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione.

Lo stupefacente era stato occultato sotto il fogliame nei pressi di una panchina in un’area giochi per bambini. Il giorno successivo, nei pressi dei campi sportivi del Talvera, il cane antidroga Mina ha individuato undici panetti di hashish per un peso complessivo di oltre un chilo e duecento grammi. L’ingente quantitativo sequestrato suggerisce l’esistenza di un gruppo criminale organizzato attivo nel capoluogo.