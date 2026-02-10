Surgelati privi delle indicazioni obbligatorie

I militari della Guardia di Finanza di Bolzano hanno sequestrato 58 chilogrammi di prodotti ittici in un ristorante asiatico di Merano

Merano – L’ispezione, condotta dalla Compagnia di Merano e dalla Tenenza di Silandro, era mirata alla verifica della regolarità del lavoro e del rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare. All’interno delle celle frigorifere, i finanzieri hanno rinvenuto gamberi, polpi, salmone, seppie e branzini surgelati privi delle indicazioni obbligatorie sulla tracciabilità.

Gli approfondimenti hanno confermato l’assenza della documentazione attestante la provenienza degli alimenti e del registro dell’abbattitore. Poiché privi di informazioni su luogo e data di pesca, scadenza e lavorazioni subite, i prodotti destinati alla preparazione di sushi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.