Finanza locale, più risorse per il sistema idrico e i Comuni trentini

Accordo integrato tra Provincia e autonomie locali: oltre 28 milioni per il sistema idrico e nuove misure di sostegno ai Comuni

Trento – Via libera da parte del Consiglio delle Autonomie locali, l’integrazione del protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2025. Nell’accordo siglato a novembre 2024 erano stati definiti i mezzi finanziari a sostegno della parte corrente e degli investimenti, per permettere ai Comuni trentini di impostare la propria programmazione. Ora, anche in coerenza con gli obiettivi di Legislatura di tutela e di efficientamento della risorsa idrica, vengono incrementate di 13,5 milioni di euro le risorse per interventi afferenti al sistema idrico integrato, che nel complesso possono contare quindi su un plafond di oltre 28 milioni di euro.

È stato confermato anche per il 2025 l’intervento volto a supportare i Comuni che soffrono di una particolare rigidità di bilancio sulla parte corrente, per un valore complessivo di 800.000 euro, in attesa della revisione complessiva delle modalità di riparto del Fondo perequativo di cui sono già state avviate le analisi preliminari. Ulteriori risorse sono inoltre state garantite per il finanziamento del servizio di trasporto urbano e dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Particolare attenzione è stata posta alla problematica inerente le difficoltà organizzative dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, connesse in particolare all’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti e con le conseguenti ricadute negative sulla realizzazione degli investimenti. Le parti in tal senso hanno condiviso l’opportunità di avviare un percorso per attivare un sistema di supporto ai Comuni anche attraverso le Comunità di Valle.

