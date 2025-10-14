Filippo Turetta rinuncia ai motivi d’appello contro l’ergastolo

Lettera a uffici giudiziari, secondo grado previsto a novembre

NordEst – Filippo Turetta ha rinunciato ai motivi d’appello contro la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin. La comunicazione è stata fatta in una lettera a firma dello stesso Turetta, inviata agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d’Appello di Venezia. Contro la sentenza aveva presentato appello la Procura della repubblica di Venezia, in particolare sul punto relativo al mancato riconoscimento dell’aggravante della crudeltà. Il processo d’appello a Turetta è previsto per il 14 novembre prossimo.

In breve

Benko in tribunale, ‘sono innocente’. “Sono innocente”, lo ha dichiarato in tribunale ad Innsbruck l’ex magnate austriaco René Benko. E’ iniziato così in Corte d’Assise il processo per il primo filone dell’inchiesta della procura anti corruzione di Vienna per il mega crac del gruppo Signa. Dopo nove mesi di custodia cautelare, è apparso per la prima volta in pubblico visibilmente dimagrito. Il 48enne tirolese non ha rilasciato altre dichiarazioni davanti alla corte. L’udienza è poi stata sospesa per alcuni minuti. Saranno ascoltati otto testimoni. In concreto avrebbe – così l’accusa – sottratto alla massa fallimentare complessivamente 660.000 euro tramite donazioni, affitti per una villa e altri versamenti.