Intervento complesso dei vigili del fuoco, che hanno fatto intervenire anche i carabinieri

L’anziano è stato rapidamente disarmato e successivamente, in stato confusionale, è stato accompagnato in ospedale

Castello di Fiemme (Trento) – Sono intervenuti per un incendio che stava causando molto fumo. Ma quando vigili del fuoco e carabinieri sono arrivati in una casa del centro di Castello di Fiemme, hanno trovato un uomo che si era barricato all’interno con una pistola.

Rapidamente disarmato, le prime verifiche hanno permesso di constatare che l’arma era carica e pronta a sparare, aveva la matricola abrasa. Si trattava di una pistola detenuta illegalmente, anche se l’uomo aveva il porto d’armi e in passato i carabinieri lo avevano convinto a cedere le altre armi che possedeva. L’anziano nella casa è un ultraottantenne, che è stato portato in ospedale con un principio di intossicazione.

In breve

Dal 1° gennaio 2024 ad oggi le Fiamme Gialle hanno sequestrato in Trentino 231mila prodotti contraffatti. Articoli di moda, giocattoli, dvd, sigarette elettroniche: quasi mai sono prodotti sul territorio provinciale, ma arrivano su scaffali di negozi, banchi di mercato, vetrine di e-commerce. Per la Guardia di Finanza, intercettarli significa spesso colpire un’intera filiera illegale. A spiegarlo il comandante provinciale Danilo Nastasi, intervenuto a Trento al convegno organizzato alla Camera di Commercio per la settimana anticontraffazione promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.