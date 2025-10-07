Fiemme Fassa e Cortina, denunciati due ladri di bici elettriche

Noleggiavano e-bike di valore, nelle Valli di Fiemme e Fassa, per poi farle sparire

NordEst – Due stranieri che si travestivano da ciclisti amatoriali, sono stati denunciati dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cavalese. I due uomini avevano noleggiato in due distinti negozi di Predazzo e Canazei quattro biciclette elettriche di valore, senza poi restituirle.

Nel giro di qualche ora i due avevano noleggiato con documenti falsi ben 4 biciclette elettriche per un valore complessivo di 25.000,00€ circa. Le stesse due persone avevano messo a segno colpi analoghi a Cortina d’Ampezzo. Sono stati dunque denunciati per utilizzo di atto falso e furto aggravato.