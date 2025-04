Fiavet Trentino Alto Adige fa il punto sulle vacanze estive

Trento – Fiavet Trentino, la federazione che riunisce le agenzie viaggio della provincia, guidata dalla presidente Sandra Paoli, in occasione dell’assemblea annuale, fa il punto sull’andamento delle vacanze dei trentini, tra conferme e qualche novità. Destinazioni marittime sempre in auge, ma con un occhio di riguardo al Mediterraneo. Il richiamo del mare si conferma forte tra i trentini, con il Mediterraneo a fare da protagonista. Le coste italiane, in particolare Liguria, Toscana, Riviera adriatica, Puglia, Sicilia e Sardegna, rimangono mete consolidate. Non manca però un desiderio di esplorare orizzonti più ampi, con un interesse per il mare a lungo raggio, il Mar Rosso e le affascinanti Baleari. Le crociere, spesso con itinerari nel Mediterraneo, continuano a riscuotere successo.

Durata media stabile, ma con un occhio al budget. La durata media delle vacanze si attesta intorno ai 7-8 giorni, confermando una tendenza verso soggiorni non eccessivamente lunghi. Sul fronte del budget, si registra una certa attenzione ai costi, con una media stimata intorno ai 3000 euro per famiglia. Tuttavia, emerge chiaramente una percezione di aumento dei prezzi rispetto all’anno scorso, sia per i pacchetti viaggio in generale che per le singole componenti. Nonostante ciò, la volontà di concedersi una pausa estiva rimane alta, con alcuni viaggiatori disposti a spendere di più pur di non rinunciare alla vacanza.

Prenotazioni anticipate ancora la norma, ma con qualche segnale di ritardo. L’advance booking si conferma la modalità di prenotazione prevalente tra i trentini, segno di una pianificazione attenta. Tuttavia, si registra da parte di alcune agenzie un leggero ritardo nell’arrivo delle prenotazioni rispetto alla scorsa stagione.

Richieste particolari: dall’infrasettimanale all’esotico. Accanto alle mete tradizionali, si notano alcune richieste particolari e curiose. Cresce l’interesse per partenze infrasettimanali, a testimonianza di una maggiore flessibilità nelle date di viaggio. Non mancano poi desideri di esplorare destinazioni più esotiche, con specifiche richieste per viaggi in Mongolia e Namibia.

«La maggior parte delle agenzie associate a Fiavet Trentino Alto Adige – spiega la presidente Sandra Paoli – giudica l’andamento delle prenotazioni in linea con le aspettative o con i dati dell’anno precedente. Alcune segnalano un leggero incremento, nonostante il rincaro dei prezzi, mentre una minoranza registra un andamento al di sotto delle previsioni. L’analisi evidenzia come famiglie, persone della terza età e coppie siano i gruppi che maggiormente si affidano alla professionalità e alla consulenza delle agenzie di viaggio per organizzare le proprie vacanze estive. L’affidabilità e la sicurezza offerte dalle agenzie rimangono un valore aggiunto fondamentale».

«In conclusione, l’estate 2025 per i trentini si preannuncia all’insegna di mete consolidate, con un occhio al budget e una tendenza alla prenotazione anticipata, pur con qualche segnale di ritardo. L’interesse per destinazioni più lontane e per soluzioni di viaggio flessibili testimonia un desiderio di esplorare e personalizzare sempre più la propria esperienza di vacanza. Fiavet Trentino Alto Adige rimane al fianco dei viaggiatori, offrendo professionalità e competenza per garantire vacanze estive indimenticabili».