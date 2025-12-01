Vigili del fuoco mobilitati a Dro nella notte

La maggior parte delle famiglie è potuta poi rientrare in casa, solo 2 appartamenti sarebbero ancora inagibili

Dro (Trento) – Vigili del fuoco in azione nella notte a Dro. L’allarme poco dopo le 2 in una palazzina in centro, in via Enrico Fermi, dietro la caserma dei carabinieri. Dalle prime ricostruzioni le fiamme sarebbero partite da un balcone per poi propagarsi sul tetto.

Evacuati tutti e sei gli appartamenti della palazzina, ma senza nessun ferito. La maggior parte delle famiglie è potuta poi rientrare in casa, solo 2 appartamenti avrebbero riportato danni maggiori. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Dro, Arco e Drena con il supporto dei permanenti di Trento e i carabinieri.

In breve

Un giovane trentino di 21 anni, tifoso del Valdifiemme Hockey Club, è rimasto ustionato mentre maneggiava un petardo che gli sarebbe esploso tra le mani. Il fatto, che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso e il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento, è avvenuto intorno alle 18.30 del 30 novembre all’esterno del palaghiaccio di Alba di Canazei.

La Croce Bianca altoatesina condanna in una nota le violenze a Bolzano davanti all’ex Alimarket, dormitorio per lavoratori senzatetto. Nella notte tra mercoledì e giovedì tre giovani marocchini ubriachi avevano aggredito i volontari intervenuti per soccorrere uno di loro. La Croce Bianca, che ha avviato le azioni legali del caso, chiede maggiore rispetto per i suoi operatori.