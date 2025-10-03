Incendio a Predazzo, maso di tre piani distrutto dal fuoco

L’abitazione, all’interno della quale sono stati realizzati tre appartamenti, al momento era disabitata. Danni ingenti

Predazzo (Trento) – Notte di grand elavoro per i vigili del fuoco di Predazzo, Ziano, Moena e Cavalese – circa 70 uomini – per un rogo che ha distrutto un maso della zona. Un maso di tre piani che si trova nel bosco, tra Predazzo e Ziano, attualmente disabitato è stato divorato e sbriciolato dalla fiamme. La proprietaria è attualmente in vacanza, ha preso fuoco intorno alle ore 4 di venerdì mattina. Ancora da ricostruire le origini dell’incendio, il maso è andato completamente distrutto.