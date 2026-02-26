Domato il rogo che ha interessato il tetto di una casa

Nell’appartamento fortunatamente non c’era nessuno. Le fiamme si sono estese velocemente al tetto. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Telve, Borgo, Carzano e Castelnuovo e l’ispettore dei permanenti di Trento

L’incendio a Telve in Valsugana (ph vvf Telve)

Telve (Trento) – Vigili del fuoco mobilitati giovedì pomeriggio in Valsugana. Incendio all’ultimo piano di una palazzina in centro paese a Telve. Le fiamme si sono sviluppate all’ultimo piano di un appartamento e si sono estese velocemente al tetto. Fortunatamente in casa non c’era nessuno. Il pronto intervento dei vigili del fuoco del circondario ha evitato che le fiamme si propagassero agli stabili vicini.

In breve

Trento, incidente giovedì sulla corsia nord dell’A22 del Brennero. A scontrarsi, all’altezza dell’area di servizio Nogaredo est, quattro mezzi pesanti. Tre i feriti, soccorsi in ambulanza.