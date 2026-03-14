Incendio in un garage a Limana: evacuata una famiglia nella notte

L’intervento di 14 vigili del fuoco ha evitato danni maggiori

Limana (Belluno) – Sabato 14 marzo, intorno alle 2.40, i Vigili del Fuoco di Belluno sono intervenuti a Limana per un incendio scoppiato nell’autorimessa di una villetta unifamiliare. Le squadre arrivate dalla sede centrale di Belluno e dal distaccamento di Feltre hanno operato con due autopompe serbatoio, due autobotti, un’autoscala e il carro aria, impegnando complessivamente 14 operatori. Le fiamme hanno coinvolto un’autovettura parcheggiata nel garage. Il denso fumo sprigionato dal rogo ha raggiunto anche alcuni ambienti della casa, rendendo necessario evacuare in via precauzionale il nucleo familiare composto da quattro persone.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha consentito di contenere l’incendio all’interno dell’autorimessa, impedendo che si estendesse al resto dell’abitazione. Non si segnalano feriti né intossicati. Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza sono proseguite per eliminare eventuali focolai residui. Le cause dell’incendio sono al momento oggetto di accertamento.